Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с поселком Красноярского края застрелили двух опасных медведей

Медведи угрожали жителям поселка Подтесово.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае застрелили медведей, вышедших к людям. Об этом рассказали в региональном МВД.

В посёлке Подтесово 19 августа жители увидели двух медведей. Животные вели себя агрессивно, переворачивали баки с мусором, забегали в хозяйские дворы.

На место выехали полицейские и охотовед. Двух медведей обнаружили. Охотовед обезвредил их. Никто из местных жителей не пострадал.

Угроза выхода медведей в Енисейском районе сохраняется. Об обнаружении медведей требуется сообщать в полицию.

Ранее сообщалось о том, что жители Енисейска увидели медведя, бегавшего на детской площадке.

флора и фауна