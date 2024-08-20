Рядом с поселком Красноярского края застрелили двух опасных медведей

В Красноярском крае застрелили медведей, вышедших к людям. Об этом рассказали в региональном МВД.
В посёлке Подтесово 19 августа жители увидели двух медведей. Животные вели себя агрессивно, переворачивали баки с мусором, забегали в хозяйские дворы.
На место выехали полицейские и охотовед. Двух медведей обнаружили. Охотовед обезвредил их. Никто из местных жителей не пострадал.
Угроза выхода медведей в Енисейском районе сохраняется. Об обнаружении медведей требуется сообщать в полицию.
Ранее сообщалось о том, что жители Енисейска увидели медведя, бегавшего на детской площадке.