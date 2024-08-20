Опытный психиатр из Иркутска отдала аферистам более 1,3 млн рублей

Лжеправоохранитель поведал медику, что сейчас ведется активная работа по поиску похитителей личных данных. Следом он добавил, что на пенсионерку и ее коллег пытаются взять кредит. Через некоторое время в диалог вклинились якобы из службы безопасности банка и уговорили женщину взять кредит, а после перевести деньги на счет. Условия аферистов психиатр выполнила.