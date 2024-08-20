Опытный психиатр из Иркутска отдала аферистам более 1,3 млн рублей

В Иркутске 77-летняя психиатр с большим стажем попалась на уловки аферистов и отдала им более 1,3 млн рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона на пенсионерку оказывали психологическое давление и применяли запугивание.
— Сибирячке пришло сообщение якобы от «Заместителя министра здравоохранения». Сообщалось о том, что с личного компьютера 77-летней заявительницы похищены персональные данные пациентов, находящихся на лечении в психиатрической больнице. В ближайшее время с ней должен связаться «куратор» с силового ведомства, который найдет киберпреступников и поможет «противостоять» действиям неизвестных, — пояснили в ведомстве.
Лжеправоохранитель поведал медику, что сейчас ведется активная работа по поиску похитителей личных данных. Следом он добавил, что на пенсионерку и ее коллег пытаются взять кредит. Через некоторое время в диалог вклинились якобы из службы безопасности банка и уговорили женщину взять кредит, а после перевести деньги на счет. Условия аферистов психиатр выполнила.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автовладельцы столкнутся с ограничением движения на улице Сухэ-Батора с 21 августа. На участке будут проводить аварийные ремонтные работы.