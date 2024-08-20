«Черкизовская» красной линии метро работает штатно после поступления воды в вестибюль

«Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Ранее было зафиксировано поступление воды в вестибюль станции из-за нарушения герметичности трубы водоснабжения со стороны города. Службы метрополитена оперативно устранили причину», — передает Агентство «Москва» сообщение.
Сейчас сотрудники приступили к уборке.
Ранее станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по требованию правоохранителей. Поезда проезжали ее без остановки.
Через некоторое время станцию открыли для входа и выхода пассажиров. Посадка и высадка вернулась к обычному режиму.