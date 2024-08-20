Новосибирца судят за татуировки с нацистской символикой и пропаганду нацизма

В Первомайский районный суд поступило дело о новосибирце, который нанёс на тело нацистскую символику. По данным Первомайского районного суда Новосибирска, мужчина сделал такие татуировки с целью пропаганды нацизма.
— Орлов Д. Л. нанёс на верхнюю треть грудной клетки череп СС «Мёртвая голова», который был символом специальной группы СС во время ВОВ и позже использовался международными нацистскими организациями. На плечо левой руки гражданин нанёс свастику. Позже он стал демонстрировать изображения с целью приобщения разных групп лиц к идеям национал-социализма, — сообщают на сайте суда.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ (демонстрирование символики, схожей с нацистской). Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.