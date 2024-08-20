Новосибирца судят за татуировки с нацистской символикой и пропаганду нацизма

— Орлов Д. Л. нанёс на верхнюю треть грудной клетки череп СС «Мёртвая голова», который был символом специальной группы СС во время ВОВ и позже использовался международными нацистскими организациями. На плечо левой руки гражданин нанёс свастику. Позже он стал демонстрировать изображения с целью приобщения разных групп лиц к идеям национал-социализма, — сообщают на сайте суда.