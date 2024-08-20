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Калининградцев из перевернувшегося в Литве автобуса доставили домой

На границе их встретили сотрудники МЧС России.

Источник: ГУ МЧС по Калининградской области

19 августа на территории Литовской Республики попал в аварию и перевернулся автобус, среди пассажиров которого находилось 20 россиян, в том числе трое калининградцев.

Два человека обратились в Посольство России в Вильнюсе с просьбой о возвращении домой.

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, российские дипломаты доставили пострадавших из литовской больницы на территорию Калининградской области.

Сотрудники МЧС России встретили земляков на литовско-российской границе.

Им была оказана медицинская и психологическая помощь, после чего сотрудники чрезвычайного ведомства доставили их домой. Мужчины получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.