В Уфе трагически погиб 19-летний парень

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты, травмы характерны для падения с высоты и парень скончался до приезда скорой помощи.
На место выехали экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В Уфе сегодня, 20 августа, на улице Ахметова, 304/2 нашли тело 19-летнего парня.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты, травмы характерны для падения с высоты и парень скончался до приезда скорой помощи.
На место выехали экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.