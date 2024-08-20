Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе трагически погиб 19-летний парень

В Уфе сегодня, 20 августа, на улице Ахметова, 304/2 нашли тело 19-летнего парня.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты, травмы характерны для падения с высоты и парень скончался до приезда скорой помощи.

На место выехали экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

несчастный случай