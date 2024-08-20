Кавалер с сайта знакомств обманом оформил на жительницу Уфы кредит.

В Уфе 54-летняя женщина стала жертвой мошенника. Как сообщила полицейским горожанка, она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Тот сначала вошёл к ней в доверие, а потом выманил личные данные. С их помощью оформил на нее кредит на 30 тысяч рублей и пропал.
30-летнюю уфимку «развели» злоумышленники, которые представились сотрудниками мобильного оператора и «Госуслуг». Они запугали, что ее данные могут взломать, и убедили перевести накопления на «безопасный счет». В итоге девушка лишилась более миллиона рублей.
Еще один потерпевший, 31-летний уфимец, получил сообщения в мессенджерах от мошенников, которые представились работниками маркетплейса. Они предложили ему заработать, и мужчина, поверив им, вложил 688 тысяч рублей, из которых 658 тысяч взял в кредит. После этого мошенники пропали.
Всего, по данным пресс-службы МВД Башкирии, за сутки жители республики перевели аферистам 4 млн рублей.