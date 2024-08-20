Кавалер с сайта знакомств обманом оформил на жительницу Уфы кредит.

В Уфе 54-летняя женщина стала жертвой мошенника. Как сообщила полицейским горожанка, она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Тот сначала вошёл к ней в доверие, а потом выманил личные данные. С их помощью оформил на нее кредит на 30 тысяч рублей и пропал.