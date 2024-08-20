В Перми ушла из дома и бесследно пропала 17-летняя девушка

В поисковом отряде сообщили приметы исчезнувшей девушки: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, чёрные волосы, голубые глаза. В день пропажи Дарья была одета в белый топ, бело-серую кофту с капюшоном, чёрную жилетку. На ногах у девушки были серые джинсы и белые кроссовки. Все, кому известно о местонахождении девушки, могут сообщить об этом по телефонам (342) 204−49−04 или 102. Ранее сайт perm.aif.ru уже рассказывал об исчезновении Дарьи. Через несколько дней после обнаружения девушки её поиски продолжаются. Волонтёры призвали неравнодушных пермяков помочь в распространении информации об исчезновении пропавшей.