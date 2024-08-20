Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области достигла 10 тысяч кв. метров

Чиновник добавил, что группировка сил на месте происшествия была увеличена до 520 человек. Также 20 августа в тушении планируют задействовать четыре самолета Ил-76. Пилоты будут заправляться в донской столице и сбрасывать воду в Пролетарске, облетая место горения по кругу.