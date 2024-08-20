Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области достигла 10 тысяч кв. метров

Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, предварительно, составляет 10 тысяч кв. метров. Об этом агентству ТАСС сообщил глава районной администрации Валерий Горнич.
— Площадь возгорания — 10 тысяч кв. метров. Горят емкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет. Эвакуации не предвидится, — прокомментировал Валерий Горнич.
Чиновник добавил, что группировка сил на месте происшествия была увеличена до 520 человек. Также 20 августа в тушении планируют задействовать четыре самолета Ил-76. Пилоты будут заправляться в донской столице и сбрасывать воду в Пролетарске, облетая место горения по кругу.
— Жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать, — пояснил журналистам глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
Напомним, о возгорании стало известно утром 18 августа. Тогда губернатор Василий Голубев сообщил, что пожар на складах с дизельным топливом начался падения обломков БПЛА. На месте задействовали экстренные службы, привлекли три пожарных поезда.
Вечером 18 августа был введен режим повышенной готовности, а 19 августа его изменили на режим чрезвычайной ситуации. Также накануне глава региона рассказал, что во время тушения медицинская помощь потребовалась 41 пожарному.