Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Севастополе

ДТП произошло 16 августа на проспекте Гагарина.
«По уточненной информации, 16 августа в 12 часов 25 минут 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Hyundai, вблизи дома 4 по проспекту Гагарина на правом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением транспортным средством», .- говорится в сообщении.
Далее водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Nissan под управлением 68-летнего водителя, в результате чего машина опрокинулась.
После Hyundai по инерции продолжил движение по встречной полосе и столкнулся уже с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего водителя. От удара автомобиль Toyota отбросило на автомобиль Mercedes, которым управлял 42-летний водитель.
«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: 47-летний водитель и 39-летняя пассажир автомобиля Toyota, 41-летний водитель и 4-летняя пассажирка автомобиля Hyundai», — поясняют в полиции Севастополя.
Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.
По факту ДТП следователем Следственного управления УМВД России по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.