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Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло 16 августа на проспекте Гагарина.

«По уточненной информации, 16 августа в 12 часов 25 минут 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Hyundai, вблизи дома 4 по проспекту Гагарина на правом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением транспортным средством», .- говорится в сообщении.

Далее водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Nissan под управлением 68-летнего водителя, в результате чего машина опрокинулась.

После Hyundai по инерции продолжил движение по встречной полосе и столкнулся уже с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего водителя. От удара автомобиль Toyota отбросило на автомобиль Mercedes, которым управлял 42-летний водитель.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: 47-летний водитель и 39-летняя пассажир автомобиля Toyota, 41-летний водитель и 4-летняя пассажирка автомобиля Hyundai», — поясняют в полиции Севастополя.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

По факту ДТП следователем Следственного управления УМВД России по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.