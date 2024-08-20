Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Севастополе

По факту ДТП следователем Следственного управления УМВД России по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.