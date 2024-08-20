Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфляция в Омской области в июле составила 9,4%

Рост цен обусловлен повышением тарифов и изменениями на рынке продуктов.

Источник: Комсомольская правда

По данным Омскстата, в Омской области инфляция в июле составила 9,4%. Это ниже среднего уровня по Сибири, но выше, чем в других регионах России.

Основные причины роста цен — повышение тарифов на коммунальные услуги и рост цен на проезд в общественном транспорте. Индексация тарифов на ЖКУ должна была пройти летом прошлого, 2023 года, но была сделана еще в конце 2022. Это тоже повлияло на ускорение роста цен.

При этом, как отмечается в информационно-аналитическом комментарии Банка России об инфляции в Омской области, годовой темп прироста цен на продовольственные товары уменьшился в июле до 8,96% после 10,13% в июне.

В частности, эксперты отмечают замедление роста цен на помидоры, яйца, импортные фрукты.

Цены на непродовольственные товары выросли на 4,76% (после 5,07% в июне). Из-за укрепления курса рубля дешевле стала импортная и отечественная парфюмерно-косметическая продукция, мужская и женская одежда.

Годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 14,90% после 10,26% в июне. Основной вклад в это внесла индексация тарифов на жилищные и коммунальные услуги с 1 июля текущего года.