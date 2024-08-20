Инфляция в Омской области в июле составила 9,4%

Основные причины роста цен — повышение тарифов на коммунальные услуги и рост цен на проезд в общественном транспорте. Индексация тарифов на ЖКУ должна была пройти летом прошлого, 2023 года, но была сделана еще в конце 2022. Это тоже повлияло на ускорение роста цен.