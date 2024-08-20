Инфляция в Омской области в июле составила 9,4%

По данным Омскстата, в Омской области инфляция в июле составила 9,4%. Это ниже среднего уровня по Сибири, но выше, чем в других регионах России.
Основные причины роста цен — повышение тарифов на коммунальные услуги и рост цен на проезд в общественном транспорте. Индексация тарифов на ЖКУ должна была пройти летом прошлого, 2023 года, но была сделана еще в конце 2022. Это тоже повлияло на ускорение роста цен.
При этом, как отмечается в информационно-аналитическом комментарии Банка России об инфляции в Омской области, годовой темп прироста цен на продовольственные товары уменьшился в июле до 8,96% после 10,13% в июне.
В частности, эксперты отмечают замедление роста цен на помидоры, яйца, импортные фрукты.
Цены на непродовольственные товары выросли на 4,76% (после 5,07% в июне). Из-за укрепления курса рубля дешевле стала импортная и отечественная парфюмерно-косметическая продукция, мужская и женская одежда.
Годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 14,90% после 10,26% в июне. Основной вклад в это внесла индексация тарифов на жилищные и коммунальные услуги с 1 июля текущего года.