Экс-начальник уголовного розыска Севастополя погиб в бою в Курской области

За годы службы в ОВД с 2005 по 2023 год Андрей прошёл путь от милиционера батальона патрульно-постовой службы милиции ОВД Новочебоксарск до должности начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю. Ему удалось раскрыть множество тяжких и особо тяжких преступлений. За свою службу он был награжден ведомственными наградами и знаками отличия министерства внутренних дел РФ.