Экс-начальник уголовного розыска Севастополя погиб в бою в Курской области

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
За годы службы в ОВД с 2005 по 2023 год Андрей прошёл путь от милиционера батальона патрульно-постовой службы милиции ОВД Новочебоксарск до должности начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю. Ему удалось раскрыть множество тяжких и особо тяжких преступлений. За свою службу он был награжден ведомственными наградами и знаками отличия министерства внутренних дел РФ.
После завершения службы в ОВД в 2023 году по выслуге лет, дающей право на пенсию, он добровольно пошел на службу в Вооруженные силы Российской Федерации и активно участвовал в СВО, проявив героизм в защите нашей Родины.
В пресс-службе добавили, что коллеги будут помнить его как надежного товарища, верного друга и офицера с большой буквы.
«Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего», — сообщили в полиции.
Офицера похоронят 22 августа в Новочебоксарске.
Ранее Керчь простилась с участником спецоперации Андреем Чебуровым. Как рассказал и.о. главы администрации города Олег Каторгин, Андрей Чебуров родился здесь, в Керчи, в 1967 году. Учился в школе № 3 им. Короленко, окончил училище, освоив профессию краснодеревщика, работал на судостроительном заводе «Залив», а затем на строительных объектах города. На СВО Андрей Анатольевич ушел добровольцем, в начале этого года.
12 августа стало известно, что в Севастополе проводили в последний путь стрелка штурмового отряда "Шторм -Z Игоря Казакова.