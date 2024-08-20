Запорожская область начала принимать покинувших дома жителей Курской области

«Запорожская область принимает жителей Курской области на базах отдыха. По поручению губернатора Евгения Балицкого мы подготовили базы отдыха всего региона к размещению курян, которые временно покинули свои дома. Одна из таких баз расположена в Кирилловке. На государственной базе отдыха “Жемчужина прибоя” сейчас проживают и люди из приграничных территорий Запорожской области, пострадавшие от действий со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС). Мы готовы разместить соотечественников на базах отдыха. Сейчас за такой помощью обратились несколько семей, оказываем им всестороннюю поддержку», — написал Лысов в Telegram-канале.