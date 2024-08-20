Запорожская область начала принимать покинувших дома жителей Курской области

«Запорожская область принимает жителей Курской области на базах отдыха. По поручению губернатора Евгения Балицкого мы подготовили базы отдыха всего региона к размещению курян, которые временно покинули свои дома. Одна из таких баз расположена в Кирилловке. На государственной базе отдыха “Жемчужина прибоя” сейчас проживают и люди из приграничных территорий Запорожской области, пострадавшие от действий со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС). Мы готовы разместить соотечественников на базах отдыха. Сейчас за такой помощью обратились несколько семей, оказываем им всестороннюю поддержку», — написал Лысов в Telegram-канале.
Как сообщается в видеосюжете, размещенном в канале Лысова, одна из семей приехала из города Рыльска Курской области. В день эвакуации мать с дочерью успели взять с собой только документы, поэтому власти Запорожской области совместно с «Единой Россией» организовали гуманитарный сбор необходимых вещей. Семью также обеспечили продуктами и лекарствами. На базе отдыха в Кирилловке куряне проживают бесплатно, всего приморский регион готов принять до 2 тыс. вынужденных переселенцев из Курской области.
13 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий по итогам разговора с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым сообщил в Telegram-канале, что регион окажет всю возможную поддержку пострадавшим курянам. «Подробно обсудили вопрос размещения жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома, на курортах Азовского побережья. Кроме того, поручил администрации губернатора и правительства Запорожской области обеспечить на местах работу специалистов, которые будут оказывать психологическую и юридическую помощь вынужденным переселенцам», — написал Балицкий. Ранее он информировал, что вопрос приема семей с детьми на турбазах Азовского побережья проработан, подготовлены все условия для безопасного нахождения жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома.