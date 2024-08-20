Посадивший самолет в поле пилот рассказал, что хранит початок кукурузы

Событие, которое СМИ назвали «чудом в кукурузном поле», произошло 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта «Жуковский» и на высоте 20−30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.