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В Парголово погиб 10-летний ребенок на электросамокате

В Парголово 10-летний школьник из Краснодара скончался в присутствии бригады скорой помощи 19 августа около 14:00.

По предварительным данным, врачи приехали по заявке его родственницы. Ребенок не справился с управлением электросамокатом и на скорости съехал в канаву.

Полиция установила, что погибший приехал в гости к родным. Электросамокат ему дали покататься.