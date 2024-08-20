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Суд приговорил изготовителей поддельных лекарств к 5,5 годам лишения свободы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Изготовителей фальшивой лекарственной продукции в Наманганской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Янгикурганский районный суд по уголовным делам признал изготовителей поддельных лекарств виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 186−3 Уголовного кодекса.

Фельдшер Чартакского района и гражданин Андижана, предоставлявший ему сырье, приговорены к 5,5 годам лишения свободы. Каждого из остальных четырех человек, причастных к изготовлению и сбыту поддельных лекарств, лишили свободы на два года.

Все лекарственные средства, изъятые в качестве вещественных доказательств, уничтожены в установленном порядке.

Напомним, что в январе этого года Службой госбезопасности был задержан фельдшер скорой помощи из Чартакского района Наманганской области, организовавший подпольный цех для изготовления поддельных лекарств «Зодак», «Анаферон», «Хилак Форте» и «Витамин В6». Лекарства, произведенные фельдшером с подельниками, продавались в аптеках Андижана, Ферганы и Ташкента.