Суд приговорил изготовителей поддельных лекарств к 5,5 годам лишения свободы

Напомним, что в январе этого года Службой госбезопасности был задержан фельдшер скорой помощи из Чартакского района Наманганской области, организовавший подпольный цех для изготовления поддельных лекарств «Зодак», «Анаферон», «Хилак Форте» и «Витамин В6». Лекарства, произведенные фельдшером с подельниками, продавались в аптеках Андижана, Ферганы и Ташкента.