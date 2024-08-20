Иномарка сбила 11-летнюю девочку на велосипеде в Хабаровском крае

Сегодня в 17:30 в районе дома № 28 улицы Дикопольцева в Комсомольске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, мужчина 1976 года рождения, двигался по Дикопольцева в сторону Новое Ленина и наехал на 11-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение для обследования. Сотрудники Госавтоинспекции составили материал по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей девочки и по статье 12.18 КоАП РФ в отношении водителя автомобиля.