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Иномарка сбила 11-летнюю девочку на велосипеде в Хабаровском крае

Она попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Комсомольске.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 17:30 в районе дома № 28 улицы Дикопольцева в Комсомольске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, мужчина 1976 года рождения, двигался по Дикопольцева в сторону Новое Ленина и наехал на 11-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение для обследования. Сотрудники Госавтоинспекции составили материал по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей девочки и по статье 12.18 КоАП РФ в отношении водителя автомобиля.