Иномарка сбила 11-летнюю девочку на велосипеде в Хабаровском крае

«Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, мужчина 1976 года рождения, двигался по Дикопольцева в сторону Новое Ленина и наехал на 11-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.