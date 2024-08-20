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В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская военная авиация минувшей ночью уничтожила пункт управления ВСУ в Сумской области вместе с командным составом и военнослужащими 47-й бригады, сообщило Минобороны.

«В районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — заявили в ведомстве.

Для атаки использовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции.

После того, как разведка подтвердила уничтожение выявленной цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.

В Сумской области минувшей ночью действовала воздушная тревога. Как сообщали местные власти, в Глуховском районе ударам подверглись объекты энергетики, в результате чего без электричества осталась часть критической инфраструктуры.