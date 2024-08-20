В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ

«В районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — заявили в ведомстве.
Для атаки использовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции.
После того, как разведка подтвердила уничтожение выявленной цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.
В Сумской области минувшей ночью действовала воздушная тревога. Как сообщали местные власти, в Глуховском районе ударам подверглись объекты энергетики, в результате чего без электричества осталась часть критической инфраструктуры.