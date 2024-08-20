На трассе М5 в Чебаркульском районе погибла семья участника СВО с младенцем и их друг

«Женя был военным, вернулся с Украины в прошлом году, они поженились с Надей, в декабре у них родилась дочка. Машина была его, он был за рулем», — рассказал друг семьи Алексей изданию 74.ру.
У водителя грузовика Scania, 41-летний житель Башкирии, во время движения разорвалось колесо. Из-за этого он наехал на отбойник и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями ВАЗ, Ford Focus и грузовиком Dongfeng. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за многочисленные нарушения правил дорожного движения.