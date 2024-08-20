Начальников из ГЖД задержали в Нижнем Новгороде за превышение полномочий

— На данный момент установлено, что в период с 2019 по 2020 год руководство этого структурного подразделения ОАО «РЖД заключило договор с двумя компаниями — ООО “Кристал” и ООО “Нижстрой”. Они должны были отремонтировать пассажирские платформы, — рассказали в региональном управлении ФСБ. — Зная о том, что работы не были выполнены в срок, должностные лица подписали документы о приемке. В результате предприятие потеряло свыше 4,6 миллионов рублей.