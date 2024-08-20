Уголовное дело возбудили после задержания активистов в Петербурге

Больше месяца в Петербурге гремит история с перестрелкой на Комендантском проспекте, которую устроили таксисты из-за конкуренции. Вчера, 19 августа, конфликт на этой почве произошел вновь. На место вызвали полицейских, а они задержали активистов, которые пытались разобраться, почему мигранты не дают работать местным водителям. Но, по мнению следователей, у правоохранителей не было на то оснований, поэтому было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.