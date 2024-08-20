Уголовное дело возбудили после задержания активистов в Петербурге

Больше месяца в Петербурге гремит история с перестрелкой на Комендантском проспекте, которую устроили таксисты из-за конкуренции. Вчера, 19 августа, конфликт на этой почве произошел вновь. На место вызвали полицейских, а они задержали активистов, которые пытались разобраться, почему мигранты не дают работать местным водителям. Но, по мнению следователей, у правоохранителей не было на то оснований, поэтому было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц), — уточнили в ведомстве.
Добавим, что ранее этой ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как раз он поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Кстати, в МВД Петербурга считают, что задержание не было незаконным. По мнению правоохранителей, своевременное вмешательство в конфликт позволило предотвратить его эскалацию, а также избежать вердикта «бездействие» со стороны компетентных органов.