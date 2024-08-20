Омич похитил золото, притворившись покупателем

Пресс-служба омской полиции поделилась видеозаписью дерзкого преступления, произошедшего в одном из ювелирных салонов Московки. Главным его действующим лицом стал 43-летний омич.
Мужчина пришёл в салон, расположенный на 6-й Станционной, и сделал вид, что хочет купить золотую цепочку. Притворившись покупателем, он убедил продавщицу достать и продемонстрировать несколько вариантов. Затем, воспользовавшись тем, что девушка доставала очередную цепочку, мужчина спрятал одно из предложенных украшений в рукав. После чего удалился, так ничего и не купив.
Заметив пропажу цепочки стоимостью в 9 640 рублей, продавщица вызвала полицейских. Которые, посмотрев записи с камер, узнали своего давнего знакомого, ранее неоднократного осуждённого за имущественные преступления. Мужчину задержали, цепочку вернули, уголовное дело возбудили, сообщает пресс-служба УМВД.