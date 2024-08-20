Омич похитил золото, притворившись покупателем

Мужчина пришёл в салон, расположенный на 6-й Станционной, и сделал вид, что хочет купить золотую цепочку. Притворившись покупателем, он убедил продавщицу достать и продемонстрировать несколько вариантов. Затем, воспользовавшись тем, что девушка доставала очередную цепочку, мужчина спрятал одно из предложенных украшений в рукав. После чего удалился, так ничего и не купив.