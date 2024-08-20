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17-летний подросток погиб в ДТП в Нижегородской области

Авария произошла ночью.

В ночь на 20 августа в Краснооктябрьском округе произошло ДТП, в котором погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла в полночь на трассе Салганы — Большое Болдино: водитель легковушки не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Водитель не пострадал, а пассажир погиб на месте.

По данным УГИБДД Нижегородской области, стаж вождения 20-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Поло» — один год.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область оказалась только на 63 месте из 85 в рейтинге регионов по количеству ДТП.