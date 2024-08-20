Задержан стрелок с проспекта Пархоменко

В полицию 19 августа поступило сообщение о том, что у магазина в доме 19 по проспекту Пархоменко неизвестный мужчина устроил скандал со стрельбой. Прибывшим на место нарядом Госавтоинспекции задержан 53-летний петербуржец, который в ходе конфликта выстрелил в ладонь 55-летнему мужчине из аэрозольного пистолета.