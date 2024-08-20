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Задержан стрелок с проспекта Пархоменко

В ходе конфликта он выстрелил в ладонь 55-летнему мужчине из аэрозольного пистолета.

Полицией Выборгского района Петербурга задержан участник конфликта со стрельбой на проспекте Пархоменко. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 19 августа поступило сообщение о том, что у магазина в доме 19 по проспекту Пархоменко неизвестный мужчина устроил скандал со стрельбой. Прибывшим на место нарядом Госавтоинспекции задержан 53-летний петербуржец, который в ходе конфликта выстрелил в ладонь 55-летнему мужчине из аэрозольного пистолета.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пистолет изъят для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.