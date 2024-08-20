Алаудинов: ВСУ в Курской области остановлены, их основные ресурсы уничтожены

«Продолжается уничтожение противника, мы уже зачищаем некоторые населенные пункты. На данный момент идет работа по зачистке одного из населенных пунктов. Я так думаю, что на данный момент мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся», — сказал Алаудинов.