Алаудинов: ВСУ в Курской области остановлены, их основные ресурсы уничтожены

«С момента, как наши подразделения зашли сюда (в Курскую область. — Прим. ред.) <…> Первые дни мы были заняты тем, что останавливали основные силы противника, и нам это удалось. Противник полностью по всему периметру остановлен», — сказал генерал-майор.
Он добавил, что удалось уничтожить основные ресурсы противника для передвижения и передовые эшелоны.
«Продолжается уничтожение противника, мы уже зачищаем некоторые населенные пункты. На данный момент идет работа по зачистке одного из населенных пунктов. Я так думаю, что на данный момент мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся», — сказал Алаудинов.
По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.