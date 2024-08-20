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Алаудинов: ВСУ в Курской области остановлены, их основные ресурсы уничтожены

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские подразделения остановили ВСУ на всей территории Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«С момента, как наши подразделения зашли сюда (в Курскую область. — Прим. ред.) <…> Первые дни мы были заняты тем, что останавливали основные силы противника, и нам это удалось. Противник полностью по всему периметру остановлен», — сказал генерал-майор.

Он добавил, что удалось уничтожить основные ресурсы противника для передвижения и передовые эшелоны.

«Продолжается уничтожение противника, мы уже зачищаем некоторые населенные пункты. На данный момент идет работа по зачистке одного из населенных пунктов. Я так думаю, что на данный момент мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся», — сказал Алаудинов.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.