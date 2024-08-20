«Слава Богу, что есть такие люди»: школьник получил путевку на море, пожертвовав мечтой ради бойцов СВО

«Море подождет», — с такими словами 10-летний Серёжа Белетинский из Забайкалья разбил копилку. Мальчишка пять лет откладывал в небольшой сундучок карманные деньги, а также те, которые ему подарили. Мечтал поехать на Черное море с родителями. И хотел сам сделать вклад в эту поездку. Но узнав, что бойцам СВО нужен дрон, не колеблясь, разбил копилку и отдал все свои сбережения. И кто бы мог подумать, но добро к Сереже вернулось! Александр Осипов, губернатор Забайкалья, навестил юного сибиряка и вручил всей его семье… путевку в Сочи. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Отец — пример для Серёжи.
В семье Белетинских из Петровск-Забайкальского растут пятеро детей: три мальчика и две девочки. Серёжа четвертый по счету ребенок и младший среди братьев.
— Скоро Сергей пойдет в пятый класс, — рассказывает 44-летний глава семьи Олег Белетинский. — А еще он увлекается спортом, будет ходить в тренажерный зал.
Сережа — главный помощник для всей семьи. Лето он провел у бабушки и дедушки в селе. Мальчишке 10 лет, но он и воды может принести, и траву скосить.
А равняется школьник на отца. Олег — предприниматель в сфере строительства и ремонтных работ. Часть доходов жертвует на благотворительность. В частности — на нужды бойцов СВО.
Особенно Серёжу впечатлило, когда отец купил разведчикам воинской части дрон. А бойцы вскоре записали для Олега видеообращение со словами благодарности. Кадры показали и младшему сыну. История тронула ребенка.
— Пап, хочу разбить копилку и купить дрон военным", — заявил Сергей отцу.
— А как же море?", — переспросил Олег сына.
— Море подождет! — уверенно заявил Сережа.
— У меня от этих слов ком к горлу подкатил, — признается Олег. — Я в детстве вот мечтал об игрушках и сладостях, а мой ребенок — о помощи другим.
Пример для взрослых.
Открыв сундук, оказалось, в нем за 5 лет накопилась 31 тысяча рублей. Внушительно! Но на дрон, конечно бы, не хватило. Необходимо было собрать еще 40 тысяч рублей. Тогда на помощь пришел папа. Олег вложил недостающую сумму, и сибиряки выбрали подходящую модель квадрокоптера.
— Посылку на передовую отправили накануне Дня защитника Отечества. Вскоре слова благодарности от бойцов получил и сын. Бойцы записали видеообращение со словами благодарности Сергею.
С тех пор прошло несколько месяцев. И вдруг, 18 августа, в гости к Белетинским приехал Александр Осипов, губернатор Забайкалья.
— Слава Богу, что есть такие люди, как вы, которые живут высокими ценностями и идеалами, — подчеркнул губернатор в разговоре с Белетинскими. — Никогда не нужно оставаться безучастными к ближним, которые находятся в трудной ситуации. Спасибо большое, что вы так сделали.
Путевкой на всю семью, а это двое родителей и пять детей, сибиряки могут воспользоваться, когда захотят. Подарок полностью покроет перелет и проживание в отеле.
— Посовещались с семьей и решили, что полетим уже в следующем году. С точной датой еще не определились.
А У Сережи, тем временем, есть новая мечта — накопить на противодронное оружие. Стоит оно около 10 тысяч рублей. Сколько мальчишке уже удалось собрать — взрослые не знают. Но предполагают, что необходимая сумма имеется.
— Уже выбираем подходящее ружье, а потом вместе с гуманитарной помощью отправим на передовую. Пока с датой не определились, ведь сначала нужно приобрести оружие. Кстати, гордимся мы каждым ребенком в семье. К примеру, старшие дети, которые уже учатся в университетах, периодически жертвуют свои стипендии на различные сборы для бойцов СВО.