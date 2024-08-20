«Слава Богу, что есть такие люди»: школьник получил путевку на море, пожертвовав мечтой ради бойцов СВО

«Море подождет», — с такими словами 10-летний Серёжа Белетинский из Забайкалья разбил копилку. Мальчишка пять лет откладывал в небольшой сундучок карманные деньги, а также те, которые ему подарили. Мечтал поехать на Черное море с родителями. И хотел сам сделать вклад в эту поездку. Но узнав, что бойцам СВО нужен дрон, не колеблясь, разбил копилку и отдал все свои сбережения. И кто бы мог подумать, но добро к Сереже вернулось! Александр Осипов, губернатор Забайкалья, навестил юного сибиряка и вручил всей его семье… путевку в Сочи. Подробности — в материале КП-Иркутск.