За смертельное ДТП житель Ольхонского района отправится в колонию на 5,6 лет

Летальным исходом закончилась пьяная езда 12 марта прошлого года в Ольхонском районе. 43-летний мужчина будучи выпившим сел за руль «Митсубиси Паджеро» и прихватив знакомого отправился по дороге «Баяндай-Еланцы-Хужир». Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД и прокуратуре региона на 73 км водитель не справился с управлением и машина перевернулась.
— 32-летний пассажир получил черепно-мозговую травму и множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Водитель с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Расследование осуществлялось следователями полиции. Суд, рассмотрев собранные следователем доказательства, признал обвиняемого виновным, — пояснили в ведомствах.
Владельца внедорожника признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Теперь сибиряк отправится на 5,6 лет в колонию-поселение и будет лишен водительских прав на три года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на плотине ГЭС Иркутска в очередной раз столкнулись иномарки. Госавтоинспекторы выясняют причины автоаварии.