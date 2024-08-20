За смертельное ДТП житель Ольхонского района отправится в колонию на 5,6 лет

Летальным исходом закончилась пьяная езда 12 марта прошлого года в Ольхонском районе. 43-летний мужчина будучи выпившим сел за руль «Митсубиси Паджеро» и прихватив знакомого отправился по дороге «Баяндай-Еланцы-Хужир». Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД и прокуратуре региона на 73 км водитель не справился с управлением и машина перевернулась.