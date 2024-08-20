Казахстанка отсудила 5 млн тенге у больниц за смерть отца

«В целом работники медучреждений недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние. Апелляция учла, что ухудшение здоровья пациента произошло вследствие ненадлежащего оказания медпомощи, то есть не проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия, не было и надлежащего ухода. Это причинило существенные страдания самому пациенту и родственникам, потому является основанием для компенсации морального вреда», — отметили в ВС.