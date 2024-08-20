Сразу шесть автомобилей столкнулись на трассе «Сортавала» под Петербургом

Массовое ДТП произошло 20 августа на трассе А-121 «Сортавала». Как сообщает Леноблпожспас около 8 часов утра на 10-м километре в Агалатовском сельском поселении, столкнулись ехавшие попутно шесть легковых автомобилей и один прицеп.
Это были Mitsubishi Pajero, LADA Vesta, Mazda CX-5, Volvo T3, Toyota Solara и LADA Granta, которая как раз и следовала с легковым прицепом.
Трое пострадавших были доставлены в ГБУЗ ЛО Первомайская. Причины аварии и возможная вина участников ДТП устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что 3 августа на трассе «Сортавала» вблизи посёлка Шумилово произошло возгорание рейсового пассажирского автобуса маршрута № 960 «Санкт-Петербург — Приозерск».