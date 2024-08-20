Сразу шесть автомобилей столкнулись на трассе «Сортавала» под Петербургом

Массовое ДТП произошло 20 августа на трассе А-121 «Сортавала». Как сообщает Леноблпожспас около 8 часов утра на 10-м километре в Агалатовском сельском поселении, столкнулись ехавшие попутно шесть легковых автомобилей и один прицеп.