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Сразу шесть автомобилей столкнулись на трассе «Сортавала» под Петербургом

В больницу доставили трех пострадавших.

Массовое ДТП произошло 20 августа на трассе А-121 «Сортавала». Как сообщает Леноблпожспас около 8 часов утра на 10-м километре в Агалатовском сельском поселении, столкнулись ехавшие попутно шесть легковых автомобилей и один прицеп.

Это были Mitsubishi Pajero, LADA Vesta, Mazda CX-5, Volvo T3, Toyota Solara и LADA Granta, которая как раз и следовала с легковым прицепом.

Трое пострадавших были доставлены в ГБУЗ ЛО Первомайская. Причины аварии и возможная вина участников ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что 3 августа на трассе «Сортавала» вблизи посёлка Шумилово произошло возгорание рейсового пассажирского автобуса маршрута № 960 «Санкт-Петербург — Приозерск».