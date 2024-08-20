В СВО погиб фельдшер скорой помощи из Перми

В течение 18 лет Александр работал фельдшером скорой медицинской помощи на подстанции СМП в Кировском районе города Перми. «Эта утрата касается каждого из нас. Мы ценили и уважали его. По-дружески часто называли Шуриком, — вспоминают коллеги с Кировской подстанции.— Саша всегда спешил поддержать, протянуть руку помощи. Он часто давал дельные советы по тактике ведения и лечения пациентов, так как был грамотным и начитанным специалистом».