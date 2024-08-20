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В Омской области на 16-летнюю девочку упало дерево

Следствие проверяет возможную халатность местных властей после травмы подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области следственный комитет начал проверку после того, как 16-летняя девочка была травмирована упавшим деревом.

«Следственным управлением СКР по Омской области проводится доследственная проверка в отношении работников Сосновского сельского поселения по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СУ СК России по Омской области.

По предварительным данным инцидент случился 14 августа около 20:00 возле местного стадиона в селе Сосновское Таврического района.

Дерево, поваленное ветром, упало на девочку. Травмированного подростка госпитализировали. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства инцидента. По ее итогам будет принято процессуальное решение.