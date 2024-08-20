Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Новгородское

Помимо этого, бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной и 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 120-й бригады территориальной обороны в районе Торецка и Калиново. За сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, произведенную в США гаубицу М777, три гаубицы Д-30, а также два орудия Д-20.