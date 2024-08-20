В Омской области на девочку из-за ветра упало дерево

«По предварительным данным, около 20 часов 14 августа возле стадиона в с. Сосновское Таврического района на 16-летнюю девочку упало поваленное ветром дерево, вследствие чего несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована», — говорится в официальном сообщении.
Также проводится доследственная проверка в отношении работников Сосновского сельского поселения по ст. 293 УК РФ (халатность), добавили в управлении. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины инцидента, действиям (либо бездействию) ответственных работников дадут правовую оценку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.