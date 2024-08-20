Алаудинов: российские военные планомерно уничтожают ВСУ под Курском

Боевые действия в Курской области и вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он также утверждает, что ВСУ в Курской области прикрываются гражданскими и ведут расстрелы мирных жителей. Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает, что в результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 17 человек.