Алаудинов: российские военные планомерно уничтожают ВСУ под Курском

Боевые действия в Курской области и вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он также утверждает, что ВСУ в Курской области прикрываются гражданскими и ведут расстрелы мирных жителей. Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает, что в результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 17 человек.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на Курском направлении, а полностью вся СВО», — заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в интервью китайскому военному корреспонденту Лу Юйгуану. Фрагмент был показан по телеканалу Phoenix.
Обстановку в Курской области Алаудинов охарактеризовал как «подконтрольную».
«Противник уже на нашем участке конкретно остановлен, уничтожается планомерно, работа ведется. Ситуация у нас — абсолютно все уже под контролем», — заверил Алаудинов.
Алаудинов рассказал о расстрелах.
Апты Алаудинов утверждает, что ВСУ в Курской области прикрываются гражданскими.
По его словам, в населенных пунктах Курской области остается не эвакуировавшееся население.
Алаудинов также рассказал, что получил множество фотографий людей, якобы расстрелянных военнослужащими ВСУ — «в упор, в голову, в затылок». Фотографии он не опубликовал.
ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины на Курскую область погибли 17 человек.
«Из более 140 пострадавших 75 госпитализированы, в том числе четыре ребенка», — сказал собеседник агентства.
Военный врач с позывным «Фрегат» рассказал РИА Новости, что в Курской области много людей с пулевыми ранениями.
«На данном (Курском. — “Газета.Ru”) направлении мы столкнулись с тем, что большинство ранений, если не большинство, то большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа», — сообщил «Фрегат».
Также «Фрегат» сообщил, что военным медикам самим приходиться вступать в бои с украинскими ДРГ.
ВСУ в Курской области две недели.
Подразделения ВСУ находятся в Курской области уже две недели (с 6 августа).
За это время они потеряли до 3800 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
121 тыс. человек отселены из Курской области из-за боевых действий, сообщили в МЧС РФ.
На территории региона действует режим ЧС федерального характера.
ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов в Курской области, доложил на совещании с президентом врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту — 40 километров», — рассказал Смирнов.