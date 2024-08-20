Водитель, насмерть сбивший ребенка в Пермском крае, был пьян

«До последнего верил, что спасут малого. Ведь скорая так быстро приехала, пяти минут не прошло», «Очень надеялись, что выживет ребенок, соболезную родителям», «Это очень страшно, держитесь», «Мягких облачков мальчику, спи спокойно», «Какое ужасное горе родителям», — комментируют трагедию, случившуюся в поселке Лямино в Пермском крае пользователи соцсетей.
Смертельное ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик, напомним, произошло днем 19 августа в Чусовском городском округе. 54-летний водитель ВАЗ-2107, двигаясь по улице Калинина, сбил несовершеннолетнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении по левой обочине.
Еще какое-то время после ДТП ребенок был жив, он скончался в машине «скорой помощи», несмотря на то, что приехавшие врачи сделали все, что от них зависело.
После осмотра места ДТП и проведения проверки следователи СУ СКР по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Экспертиза установила, что 54-летний водитель, насмерть сбивший 10-летнего велосипедиста, был пьян. Теперь если суд признает его виновным, мужчине может грозить от пяти до 12 лет колонии с лишением права управления транспортными средствами.
— Следствие намерено выйти в суд и ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.