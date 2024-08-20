На Урале домашний тиран уедет на год в колонию

В Нижнем Тагиле Свердловской области домашний тиран отправится в колонию строгого режима. Об этом сообщает облсуд.
Его признали виновным в угрозе убийством. Дело в том, что он вооружился ножом и угрожал сожительнице расправой. В июле 2023 года суд назначил ему год условно с таким же испытательным сроком.
Дважды в месяц мужчине нужно было приходить в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию. Однако он не делал этого. И в итоге Ленинский райсуд Нижнего Тагила отменил ему условное осуждение и отправил на год в колонию. Обжалование этого постановления в облсуде оказалось безуспешным.