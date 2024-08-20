Пожар в Пролетарске Ростовской области начался после падения трех БПЛА ВСУ

Пожар на промышленных складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области произошел после падения трех БПЛА. Информацию главы районной администрации публикует KP.RU.
— Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных, — приводится комментарий главы администрации Пролетарского района Валерия Горнича, опубликованный на сайте РИА Новости.
Ранее донские власти сообщили, что возгорание на юго-востоке области произошло 18 августа, после того, как были сбиты беспилотники.
По состоянию на 20 августа, площадь пожара составляет 10 тысяч кв. метров. В ходе тушения за помощью к медикам обратился 41 пожарный. Добавим, сейчас в связи с возгоранием на территории Пролетарского района действует чрезвычайной ситуации.