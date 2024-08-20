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Пожар в Пролетарске Ростовской области начался после падения трех БПЛА ВСУ

Стало известно, при каких обстоятельствах начался пожар в Пролетарске Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Пожар на промышленных складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области произошел после падения трех БПЛА. Информацию главы районной администрации публикует KP.RU.

— Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных, — приводится комментарий главы администрации Пролетарского района Валерия Горнича, опубликованный на сайте РИА Новости.

Ранее донские власти сообщили, что возгорание на юго-востоке области произошло 18 августа, после того, как были сбиты беспилотники.

По состоянию на 20 августа, площадь пожара составляет 10 тысяч кв. метров. В ходе тушения за помощью к медикам обратился 41 пожарный. Добавим, сейчас в связи с возгоранием на территории Пролетарского района действует чрезвычайной ситуации.