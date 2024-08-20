Пожар в Пролетарске Ростовской области начался после падения трех БПЛА ВСУ

По состоянию на 20 августа, площадь пожара составляет 10 тысяч кв. метров. В ходе тушения за помощью к медикам обратился 41 пожарный. Добавим, сейчас в связи с возгоранием на территории Пролетарского района действует чрезвычайной ситуации.