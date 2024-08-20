В МВД Петербурга объяснили причину задержания активистов на Комендантском проспекте

Новый конфликт на Комендантском проспекте в Петербурге обрастает новыми подробностями. Напомним, что чуть больше месяца назад там из-за конкуренции таксисты устроили перестрелку. Накануне, 19 августа, на этой же почве вновь возник конфликт. К счастью, в этот раз обошлось без применения оружия. Но с чего все началось? Оказывается, два таксиста поспорили из-за очередности перевозки пассажиров, а один из водителей призвал на «помощь» активистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Спор возник между 38-летним уроженцем Дагестана и 41-летним уроженцем Таджикистана, представителем конкурирующей таксомоторной компании. Последний для усиления своей позиции вызвал представителей группы, позиционирующей себя общественной организацией. Всех участников конкурентной борьбы доставили в отдел полиции для разбирательства, — сообщили в ведомстве.
В итоге мигранта и девятерых общественников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ближайшее время им назначат наказание. К слову, следователи СК России посчитали, что у правоохранителей не было основания задерживать активистов. Но в МВД говорят, что своевременное вмешательство в конфликт позволило предотвратить его эскалацию, а также избежать вердикта «бездействие» со стороны компетентных органов.