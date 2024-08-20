В МВД Петербурга объяснили причину задержания активистов на Комендантском проспекте

Новый конфликт на Комендантском проспекте в Петербурге обрастает новыми подробностями. Напомним, что чуть больше месяца назад там из-за конкуренции таксисты устроили перестрелку. Накануне, 19 августа, на этой же почве вновь возник конфликт. К счастью, в этот раз обошлось без применения оружия. Но с чего все началось? Оказывается, два таксиста поспорили из-за очередности перевозки пассажиров, а один из водителей призвал на «помощь» активистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.