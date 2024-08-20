Виновного во взрыве кафе осудили в Уральске

«В итоге суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 стать 292 Уголовного кодекса (“Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», — проинформировали в надзорном органе.