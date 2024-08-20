Виновного во взрыве кафе осудили в Уральске

Подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем кафе Rizyq, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания кафе. В результате инцидента погибли три человека, пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Как сообщили в прокуратуре, подсудимый вину не признал и пытался переложить ответственность на своих работников. Однако государственному обвинителю удалось предоставить суду неопровержимые доказательства, что способствовало вынесению обвинительного приговора.
«В итоге суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 стать 292 Уголовного кодекса (“Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», — проинформировали в надзорном органе.
Напомним, что ночью 4 января экстренные службы Уральска были подняты по тревоге: в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq и начался пожар. В результате обрушения двухэтажного здания в Уральске погибли два человека, еще пять человек госпитализированы с разными травмами. Позже стало известно об аресте арендатора заведения.