Трое фигурантов дела Абызова вышли на свободу

По его словам, занимавшая должность директора по экономике и финансам «РЭМиС» и осужденная на 8 лет Фрайденберг вышла на свободу 25 июля и улетела в Новосибирск, где попала в больницу, в связи с этим Мосгорсуд во вторник отложил рассмотрение апелляционных жалоб на 29 августа.