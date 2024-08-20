Трое фигурантов дела Абызова вышли на свободу

«Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказания. Находящиеся под домашним арестом Заяц и Серебренников также освобождены», — сказал собеседник агентства.
Приговор Преображенского суда Москвы пока в законную силу не вступил, жалобы защиты на него сейчас рассматриваются в Мосгорсуде. Аснис пояснил, что осужденные на 5,5 и 5 лет соответственно Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом, срок их наказания также истек.
По его словам, занимавшая должность директора по экономике и финансам «РЭМиС» и осужденная на 8 лет Фрайденберг вышла на свободу 25 июля и улетела в Новосибирск, где попала в больницу, в связи с этим Мосгорсуд во вторник отложил рассмотрение апелляционных жалоб на 29 августа.
Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012—2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании «Ру-ком» Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.