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Девушка угнала авто знакомого и разбила через 300 метров под Лунинцем

19-летняя жительница Лунинца может сесть на 3 года, проехав 300 метров на угнанном авто.

Источник: УВД Брестского облисполкома

В Лунинецком районе девушка угнала машину знакомого и попала в ДТП с несколькими машинами, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 19-летний житель Лунинца, сообщивший, что его машину угнала знакомая и попала на ней в аварию. Выяснилось, что отдыхая в компании друзей, мужчина оставил свою машину заведенной, чем воспользовалась его сверстница. Девушка села за руль машины, но проехав не более 300 метров врезалась в другой автомобиль.

Медосвидетельствование 19-летней угонщицы выявило свыше 0.7 промилле алкоголя в выдыхаемых парах воздуха. Свою вину фигурантка признала полностью. Ей грозит до трех лет лишения свободы за угон (ч.1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси). Кроме того, в отношении нее сотрудниками ГАИ составлены административные протоколы за совершение ДТП и вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.