Девушка угнала авто знакомого и разбила через 300 метров под Лунинцем

В милицию обратился 19-летний житель Лунинца, сообщивший, что его машину угнала знакомая и попала на ней в аварию. Выяснилось, что отдыхая в компании друзей, мужчина оставил свою машину заведенной, чем воспользовалась его сверстница. Девушка села за руль машины, но проехав не более 300 метров врезалась в другой автомобиль.