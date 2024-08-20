Житель Хотимска прятал высушенную коноплю в заброшенном здании

Позже было установлено, что наркотическое растение собрал и заготовил 28-летний житель Хотимска. Изъято почти 270 г марихуаны.



Фигуранта задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.



В ведомстве отметили, что с начала года на территории региона в рамках специальной программы «Мак» выявлено 377 административных правонарушений. Было обнаружено и уничтожено более 19,6 т дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений мака и конопли на площади 17 га.