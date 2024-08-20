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Киллеру из банды 90-х вынесли приговор в Нижнем Тагиле

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал виновным участника банды по пп. «д», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц — в редакции Закона РФ от 29.04.1993 № 4901−1).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Речь идет о банде Нижнего Тагила, участники которой в 90-х нападали на граждан и организации, убивали людей. Ее создал гражданин 1964 года рождения, ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, главарь банды с 1993 по 2001 годы в Нижнем Тагиле руководил устойчивой вооруженной группой. В ее состав вошли 4 человека.

В марте 1994 года осужденный киллер банды и еще один ее участник убили главаря другой группировки, сделав из автомата Калашников 29 выстрелов. В зоне стрельбы были двое посторонних мужчин.

В октябре 1995 года осужденный и еще один участник банды убили мужчину, который, как они полагали, причастен к убийству их знакомого.

Осужденный заключил досудебное соглашение. Государственный обвинитель просил суд назначить киллеру 12 лет лишения свободы. Суд назначил наказание в 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Другие участники банды также предстанут перед судом.

«МК-Урал» ранее писал, что бывший глава екатеринбургской преступной группировки Дмитрий Кайль, приговоренный в 2010 году к 21 году колонии строгого режима за бандитизм, попытался получить условно-досрочное освобождение.

Адвокат Кайля подал апелляционную жалобу на постановление. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного и оставил ее без удовлетворения.