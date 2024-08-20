Киллеру из банды 90-х вынесли приговор в Нижнем Тагиле

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Речь идет о банде Нижнего Тагила, участники которой в 90-х нападали на граждан и организации, убивали людей. Ее создал гражданин 1964 года рождения, ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
По версии следствия, главарь банды с 1993 по 2001 годы в Нижнем Тагиле руководил устойчивой вооруженной группой. В ее состав вошли 4 человека.
В марте 1994 года осужденный киллер банды и еще один ее участник убили главаря другой группировки, сделав из автомата Калашников 29 выстрелов. В зоне стрельбы были двое посторонних мужчин.
В октябре 1995 года осужденный и еще один участник банды убили мужчину, который, как они полагали, причастен к убийству их знакомого.
Осужденный заключил досудебное соглашение. Государственный обвинитель просил суд назначить киллеру 12 лет лишения свободы. Суд назначил наказание в 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Другие участники банды также предстанут перед судом.
«МК-Урал» ранее писал, что бывший глава екатеринбургской преступной группировки Дмитрий Кайль, приговоренный в 2010 году к 21 году колонии строгого режима за бандитизм, попытался получить условно-досрочное освобождение.
Адвокат Кайля подал апелляционную жалобу на постановление. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного и оставил ее без удовлетворения.