Пострадавших при пожаре в Пролетарске доставили вертолетом в Санкт-Петербург

Несколько пожарных, пострадавших при тушении промышленных складов в Пролетарске Ростовской области, доставили в больницу Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС.
— Шестерых перевезли в Санкт-Петербург на лечение, медики оценивают их состояние как средней тяжести, прямо тяжелых нет. Остальные сотрудники проходят лечение в Ростовской области, часть — в Пролетарске, часть — в Ростове-на-Дону, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее губернатор Василий Голубев проинформировал, что во время тушения возгорания помощь медиков потребовалась 41 пожарному, из которых 18 человек потребовалась госпитализировать.
Напомним, пожар на промышленных складах с дизельным топливом вспыхнул 18 августа после падения трех БПЛА.
По состоянию на 20 августа, площадь пожара составляет 10 тысяч кв. метров. Сейчас на территории Пролетарского района действует чрезвычайной ситуации.