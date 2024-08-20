Экипаж рейса из Новосибирска в Улан-Удэ ослепили лазером

Ранее сообщалась, что в Новосибирске самолету авиакомпании «Сибирь» пришлось прервать взлет из-за отказа электрики. Инцидент произошел в аэропорту Толмачево 8 августа 2024 года. Авиалайнер Е-170 должен был должен был вылететь в Улан-Удэ, однако, из-за неисправности электрики на борту, самолет прервал взлет и был направлен на стоянку для техобследования.