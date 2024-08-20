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Экипаж рейса из Новосибирска в Улан-Удэ ослепили лазером

Пилотов авиарейса Новосибирск Улан-Удэ компании S7 Airlines, ослепили лазером, сообщают авторы TG-канала AVIAINCIDENT.

Инцидент случился 19 августа 2024 года. Уже почти у самого аэропорта столицы Бурятии экипаж лайнера Embraer 170 доложил об ослеплении лазером. Несмотря на помеху, летчики смогли благополучно приземлить воздушное судно.

Напомним, 11 августа стало известно о попытке ослепления зеленым лазером пилотов лайнера Airbus A321 авиакомпании S7 Airlines, летевшего из Минеральных Вод в Новосибирск. К счастью, это не помешало летчикам управлять самолетом, рейс завершился благополучно.

Ранее сообщалась, что в Новосибирске самолету авиакомпании «Сибирь» пришлось прервать взлет из-за отказа электрики. Инцидент произошел в аэропорту Толмачево 8 августа 2024 года. Авиалайнер Е-170 должен был должен был вылететь в Улан-Удэ, однако, из-за неисправности электрики на борту, самолет прервал взлет и был направлен на стоянку для техобследования.