В Краснодаре рабочий погиб при падении с башенного крана. Трагедия произошла на улице Кирилла Россинского.
Как сообщили в соцсетях, погибшему 26 лет. Мужчина спускался с крана после смены. В какой-то момент он оступился и упал. Пострадавший скончался до приезда медиков.
В настоящее время прокуратура Прикубанского округа проводит проверку.
«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда, в том числе при производстве строительных работ», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.