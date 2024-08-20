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В Краснодаре рабочий погиб при падении с башенного крана

Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего, упавшего с башенного крана в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре рабочий погиб при падении с башенного крана. Трагедия произошла на улице Кирилла Россинского.

Как сообщили в соцсетях, погибшему 26 лет. Мужчина спускался с крана после смены. В какой-то момент он оступился и упал. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В настоящее время прокуратура Прикубанского округа проводит проверку.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда, в том числе при производстве строительных работ», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура