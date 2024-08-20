Житель Уральска купил в салоне угнанный автомобиль

Решением суда № 2 Уральска в удовлетворении иска было отказано. Мужчина обжаловал его в апелляционном порядке. Отказывая в иске, суд первой инстанции указал, что на момент совершения сделки и постановки на учет транспортного средства каких-либо ограничений на нем не имелось, а также правоохранительными органами не установлено, что именно данное транспортное средство является угнанным автомобилем потерпевшего по уголовному делу.