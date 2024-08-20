«Думают, что я бегаю за чужим парнем»: Под Ростовом толпа подростков поставила на колени девочку, снимая все на телефон

В одном из городов Ростовской области 20 августа в местных пабликах разлетелось видео — жесткое и циничное. На кадрах подростки издеваются над девочкой, смеются и снимают все на телефон. Записью уже заинтересовались полиция и следователи.
СМЕЯЛИСЬ И СНИМАЛИ НА ТЕЛЕФОН.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», происшествие случилось в центре города. На кадрах видно, как толпа подростков 14 — 15 лет окружила девочку примерно того же возраста. Она стоит на коленях и не пытается убежать или защититься, лишь молча закрывает лицо руками. В это время одна школьница из толпы наотмашь бьет жертву по лицу, другая пытается стянуть с нее майку.
Другие собравшиеся наблюдают за происходящим, шутят, смеются и снимают все на телефоны. Когда школьницы заканчивают с издевательствами, все просто расходятся.
«ПОСТАВИТЬ НА КОЛЕНИ — ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА».
Местные жители, которые знают подростков на видео, произошедшему не удивляются. Одна из девушек рассказала, что эта компания разношерстная, в нее входят школьники из разных районов и школ города. Что объединяет приятелей, неизвестно. Однако, по словам горожанки, конфликты с другими ребятами у них уже якобы случались.
— Поводом могло стать что угодно. Эта девочка Света (имя изменено. — Ред.) стала одной из тех, кто пришелся им не по душе.
Более того, девушка утверждает, что школьники уже снимали конфликты на видео. Такие ролики они якобы выкладывают в закрытом чате. Однако проверить, так ли это на самом деле, предстоит правоохранителям.
ПОВОДОМ МОГЛА СТАТЬ РЕВНОСТЬ.
Знакомые Светы говорят, что она — мягкий и неконфликтный человек. По их словам, одна из девочек из компании приревновала к школьнице своего парня.
— Света жаловалась: «Они думают, что я бегаю за чужим парнем». Говорила, что у нее и в мыслях такого не было, — говорит подруга пострадавшей.
Она говорит, что на фоне этих слухов девочку стали обвинять и в других проступках.
— Обсуждали, что Света сказала чего-то лишнего об их общем знакомом. В общем, убедили себя, что она в чем-то не права и затравили.
ОФИЦИАЛЬНО.
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов-на-Дону» сообщили, что знают о ситуации.
— Сейчас с ней разбираются полицейские. Мы не можем комментировать произошедшее, — пояснил один из сотрудников.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт проверки.
— Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление участников событий и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
В СУ СК по Ростовской области сообщили, что сотрудники проводят доследственную проверку.
Обстоятельства случившегося будет устанавливать и прокуратура.
— Организована проверка, в том числе в реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования.