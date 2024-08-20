«Думают, что я бегаю за чужим парнем»: Под Ростовом толпа подростков поставила на колени девочку, снимая все на телефон

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», происшествие случилось в центре города. На кадрах видно, как толпа подростков 14 — 15 лет окружила девочку примерно того же возраста. Она стоит на коленях и не пытается убежать или защититься, лишь молча закрывает лицо руками. В это время одна школьница из толпы наотмашь бьет жертву по лицу, другая пытается стянуть с нее майку.