Forum24: крушение обороны ВСУ открыло ВС РФ путь к городу Покровску

По мнению издания Forum24, неожиданное вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область ничего не изменило на линии фронта. А между тем многие эксперты на Западе полагали, что события в этом регионе вынудят российское военное командование перегруппировать свои войска с других направлений линии боевого соприкосновения и отправить их на усиление частей и соединений, ведущих боевые действия в Курской области. Ничего подобного, судя по всему, так и не произошло.