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«Взял просто посмотреть»: омич украл золотую цепочку из ювелирного магазина

В Омске мужчина воспользовался невнимательностью продавца и украл золотую цепочку.

Источник: Комсомольская правда

Омич украл золотую цепочку из ювелирного магазина на улице 6-я Станционная. Мужчина попросил показать ему несколько вариантов, а потом воспользовался невнимательностью продавца и ушел не расплатившись.

Полицейским продавец рассказала, что злоумышленник попросил показать ему несколько товаров. Она разложила несколько вариантов на витрине. Тогда омич воспользовался невнимательностью продавца и украл золотую цепочку, а после скрылся с места происшествия. Ущерб магазину составил 9640 рублей.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Ленинского округа, который ранее был судим за подобные деяния. Сотрудники полиции изъяли украшение и вернули его в магазин.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («кража»). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.