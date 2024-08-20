«Взял просто посмотреть»: омич украл золотую цепочку из ювелирного магазина

Омич украл золотую цепочку из ювелирного магазина на улице 6-я Станционная. Мужчина попросил показать ему несколько вариантов, а потом воспользовался невнимательностью продавца и ушел не расплатившись.
Полицейским продавец рассказала, что злоумышленник попросил показать ему несколько товаров. Она разложила несколько вариантов на витрине. Тогда омич воспользовался невнимательностью продавца и украл золотую цепочку, а после скрылся с места происшествия. Ущерб магазину составил 9640 рублей.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Ленинского округа, который ранее был судим за подобные деяния. Сотрудники полиции изъяли украшение и вернули его в магазин.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («кража»). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.