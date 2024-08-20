«Взял просто посмотреть»: омич украл золотую цепочку из ювелирного магазина

Полицейским продавец рассказала, что злоумышленник попросил показать ему несколько товаров. Она разложила несколько вариантов на витрине. Тогда омич воспользовался невнимательностью продавца и украл золотую цепочку, а после скрылся с места происшествия. Ущерб магазину составил 9640 рублей.